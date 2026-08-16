قیمت امروز limUSD

قیمت لحظه‌ ای limUSD (LIMUSD) در حال حاضر برابر با $ 1.011 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LIMUSD به USD برابر با $ 1.011 برای هر LIMUSD می‌ باشد.

توکن limUSD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,633,205 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.61M LIMUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LIMUSD در بازه‌ ای بین $ 1.01 (حداقل) و $ 1.017 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.039 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.969208 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LIMUSD طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 827.97 رسیده است.

اطلاعات بازار limUSD (LIMUSD)

ارزش بازار $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M حجم (24 ساعته) $ 827.97$ 827.97 $ 827.97 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M سرمایه در گردش 2.61M 2.61M 2.61M عرضه کل 2,605,779.2310918774 2,605,779.2310918774 2,605,779.2310918774

ارزش بازار فعلی limUSD برابر است با $ 2.63M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 827.97. عرضه در گردش LIMUSD برابر است با 2.61M، و عرضه کل آن 2605779.2310918774 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.63M است.