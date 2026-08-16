قیمت امروز Limocoin Swap

قیمت لحظه‌ ای Limocoin Swap (LMCSWAP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.83% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LMCSWAP به USD برابر با $ 0 برای هر LMCSWAP می‌ باشد.

توکن Limocoin Swap در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 494,410 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.18B LMCSWAP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LMCSWAP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 7.97 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LMCSWAP طی یک ساعت گذشته به میزان +2.36% و در هفت روز اخیر به میزان -0.58% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 839.53 رسیده است.

اطلاعات بازار Limocoin Swap (LMCSWAP)

ارزش بازار $ 494.41K$ 494.41K $ 494.41K حجم (24 ساعته) $ 839.53$ 839.53 $ 839.53 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 694.19K$ 694.19K $ 694.19K سرمایه در گردش 1.18B 1.18B 1.18B عرضه کل 1,642,506,984.2623 1,642,506,984.2623 1,642,506,984.2623

ارزش بازار فعلی Limocoin Swap برابر است با $ 494.41K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 839.53. عرضه در گردش LMCSWAP برابر است با 1.18B، و عرضه کل آن 1642506984.2623 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 694.19K است.