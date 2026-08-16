قیمت امروز Klima Protocol K2

قیمت لحظه‌ ای Klima Protocol K2 (K2) در حال حاضر برابر با $ 0.01473161 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی K2 به USD برابر با $ 0.01473161 برای هر K2 می‌ باشد.

توکن Klima Protocol K2 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 689,747 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 46.78M K2 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، K2 در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.103337 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.011693 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز K2 طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +3.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.29 رسیده است.

اطلاعات بازار Klima Protocol K2 (K2)

ارزش بازار $ 689.75K$ 689.75K $ 689.75K حجم (24 ساعته) $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M سرمایه در گردش 46.78M 46.78M 46.78M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Klima Protocol K2 برابر است با $ 689.75K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.29. عرضه در گردش K2 برابر است با 46.78M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.47M است.