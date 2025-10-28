Kitty KultKULT چیست

Ж - also known as the Kitty Kult - is a decentralized, community-driven, and community-owned art project. It focuses on meme, cat, and crypto cultures. It uses AI support. The project is powered by the $KULT token, and is governed by $KULT holders. Ж is building Mewtopia, a fictional universe inspired by cats, memes and crypto. Kult plays a central role as the chaotic good leader of the Kitty Kult. Mewtopia uses community applications, including Kultify and Kultify AI. Kultify is an X monitoring tool. It tracks and rewards community engagement, such as posting or reposting about the project. Kultify AI is a generative AI Telegram app (that could also work on web and Discord), that generates image content featuring the Kult character in the Mewtopia world.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Kitty Kult (KULT) امروز Kitty Kult (KULT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KULT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KULT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KULT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Kitty Kult چقدر است؟ ارزش بازار KULT برابر است با $ 209.76K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KULT چقدر است؟ عرضه در گردش KULT برابر است با 459.82B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KULT چقدر بوده است؟ KULT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KULT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KULT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات KULT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KULT برابر است با -- USD . آیا KULT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KULT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KULT مراجعه کنید.

