KittenswapKITTEN چیست

پیش‌ بینی قیمت Kittenswap (USD)

ارزش Kittenswap (KITTEN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Kittenswap (KITTEN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Kittenswap را بررسی کنید.

KITTEN به ارزهای محلی

توکنومیکس Kittenswap (KITTEN)

درک، توکنومیکس Kittenswap (KITTEN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KITTEN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Kittenswap (KITTEN) امروز Kittenswap (KITTEN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KITTEN به واحد USD برابر است با 0.00352404 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KITTEN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00352404 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KITTEN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Kittenswap چقدر است؟ ارزش بازار KITTEN برابر است با $ 1.08M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KITTEN چقدر است؟ عرضه در گردش KITTEN برابر است با 307.76M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KITTEN چقدر بوده است؟ KITTEN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.03928409 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KITTEN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KITTEN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00194408 USD رسید. حجم معاملات KITTEN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KITTEN برابر است با -- USD . آیا KITTEN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KITTEN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KITTEN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Kittenswap (KITTEN)