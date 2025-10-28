KIKICatKIKI چیست

The $KIKI project is a unique blend of meme culture, artificial intelligence, and digital IP, built on the Solana blockchain. It transforms KIKI, a globally recognized Giphy IP with over 11 billion views, into a next-generation AI-driven meme coin. The purpose of the project is to establish $KIKI as a symbol of resilience, creativity, and innovation in the Web3 space. $KIKI serves as the first AI-powered digital IP capable of autonomously evolving its narrative and generating content through generative AI. It is designed to drive engagement and community participation through its AI Agent, which empowers users to create and interact with memes, stories, and digital assets in a novel way. Backed by the world's largest meme community ($SHIB ecosystem) and prominent Web3 backers, $KIKI combines strong community-driven narratives, cutting-edge AI technology, and the global appeal of meme culture to redefine the future of the meme economy. The project also features permanently locked liquidity and an immutable smart contract for enhanced stability and security, ensuring long-term sustainability.

توکنومیکس KIKICat (KIKI)

درک، توکنومیکس KIKICat (KIKI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KIKI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره KIKICat (KIKI) امروز KIKICat (KIKI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KIKI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KIKI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KIKI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار KIKICat چقدر است؟ ارزش بازار KIKI برابر است با $ 208.00K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KIKI چقدر است؟ عرضه در گردش KIKI برابر است با 999.96M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KIKI چقدر بوده است؟ KIKI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.102855 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KIKI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KIKI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات KIKI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KIKI برابر است با -- USD . آیا KIKI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KIKI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KIKI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به KIKICat (KIKI)