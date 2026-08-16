قیمت امروز kazonomics

قیمت لحظه‌ ای kazonomics (KAZONOMICS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KAZONOMICS به USD برابر با $ 0 برای هر KAZONOMICS می‌ باشد.

توکن kazonomics در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 846,168 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B KAZONOMICS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KAZONOMICS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.052015 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KAZONOMICS طی یک ساعت گذشته به میزان +7.12% و در هفت روز اخیر به میزان +4.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 350.31 رسیده است.

اطلاعات بازار kazonomics (KAZONOMICS)

ارزش بازار $ 846.17K$ 846.17K $ 846.17K حجم (24 ساعته) $ 350.31$ 350.31 $ 350.31 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 846.17K$ 846.17K $ 846.17K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی kazonomics برابر است با $ 846.17K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 350.31. عرضه در گردش KAZONOMICS برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 846.17K است.