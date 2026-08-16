قیمت امروز Kalijo

قیمت لحظه‌ ای Kalijo (SEED) در حال حاضر برابر با $ 0.01743432 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.69% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SEED به USD برابر با $ 0.01743432 برای هر SEED می‌ باشد.

توکن Kalijo در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 32,260 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.85M SEED می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SEED در بازه‌ ای بین $ 0.01732246 (حداقل) و $ 0.01753175 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.45 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01699981 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SEED طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.45 رسیده است.

اطلاعات بازار Kalijo (SEED)

ارزش بازار $ 32.26K$ 32.26K $ 32.26K حجم (24 ساعته) $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 105.44K$ 105.44K $ 105.44K سرمایه در گردش 1.85M 1.85M 1.85M عرضه کل 6,048,043.0 6,048,043.0 6,048,043.0

ارزش بازار فعلی Kalijo برابر است با $ 32.26K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.45. عرضه در گردش SEED برابر است با 1.85M، و عرضه کل آن 6048043.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 105.44K است.