قیمت امروز JOOBI

قیمت لحظه‌ ای JOOBI (JOOBI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.45% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JOOBI به USD برابر با $ 0 برای هر JOOBI می‌ باشد.

توکن JOOBI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,204.95 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M JOOBI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JOOBI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00450539 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JOOBI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.41% و در هفت روز اخیر به میزان -13.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 120.38 رسیده است.

اطلاعات بازار JOOBI (JOOBI)

ارزش بازار $ 10.20K$ 10.20K $ 10.20K حجم (24 ساعته) $ 120.38$ 120.38 $ 120.38 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.20K$ 10.20K $ 10.20K سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی JOOBI برابر است با $ 10.20K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 120.38. عرضه در گردش JOOBI برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.20K است.