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برترین توکن‌ های با تم ایموجی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش با تم ایموجی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Dog Emoji On Solana
Dog Emoji On Solana
🐕
$ 3.724E-5
-0.03%
+0.40%
-2.21%
$ 37.24K
--
2
Magnet
Magnet
MAGNET
$ 3.396E-5
+0.27%
+1.60%
+2.69%
$ 33.95K
--
3
Cat Emoji
Cat Emoji
🐈
$ 1.774E-5
0.00%
-0.30%
+2.78%
$ 17.73K
--
4
JOOBI
JOOBI
JOOBI
$ 0.00010334
-0.07%
--
-16.47%
$ 10.33K
$ 121.78

سوالات متداول

توکن‌ های با تم ایموجی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های با تم ایموجی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 4 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $99.25K می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن با تم ایموجی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته با تم ایموجی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن MAGNET با ثبت تغییر قیمتی 1.60% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن با تم ایموجی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 4 توکن از دسته با تم ایموجی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص با تم ایموجی می‌توان به 🐕, MAGNET, 🐈 اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته با تم ایموجی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های با تم ایموجی در حال حاضر حدود $99.25K برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش با تم ایموجی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.