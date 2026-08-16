قیمت امروز John Pork

قیمت لحظه‌ ای John Pork (PORK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PORK به USD برابر با $ 0 برای هر PORK می‌ باشد.

توکن John Pork در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 43,389 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.81M PORK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PORK در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0041359 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PORK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -9.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار John Pork (PORK)

ارزش بازار $ 43.39K$ 43.39K $ 43.39K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 43.39K$ 43.39K $ 43.39K سرمایه در گردش 998.81M 998.81M 998.81M عرضه کل 998,806,798.384199 998,806,798.384199 998,806,798.384199

ارزش بازار فعلی John Pork برابر است با $ 43.39K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PORK برابر است با 998.81M، و عرضه کل آن 998806798.384199 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 43.39K است.