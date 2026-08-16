قیمت امروز JETSKI DOG

قیمت لحظه‌ ای JETSKI DOG (JETDOG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 18,93% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JETDOG به USD برابر با $ 0 برای هر JETDOG می‌ باشد.

توکن JETSKI DOG در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 58 949 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 945,88M JETDOG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JETDOG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JETDOG طی یک ساعت گذشته به میزان +1,29% و در هفت روز اخیر به میزان -18,57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار JETSKI DOG (JETDOG)

ارزش بازار $ 58,95K$ 58,95K $ 58,95K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 58,63K$ 58,63K $ 58,63K سرمایه در گردش 945,88M 945,88M 945,88M عرضه کل 985 878 444,310062 985 878 444,310062 985 878 444,310062

ارزش بازار فعلی JETSKI DOG برابر است با $ 58,95K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش JETDOG برابر است با 945,88M، و عرضه کل آن 985878444.310062 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 58,63K است.