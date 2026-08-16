قیمت امروز HYDAO

قیمت لحظه‌ ای HYDAO (HYDAO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HYDAO به USD برابر با $ 0 برای هر HYDAO می‌ باشد.

توکن HYDAO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 112,956 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 899.46M HYDAO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HYDAO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00156012 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HYDAO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.55% و در هفت روز اخیر به میزان +3.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 59.13 رسیده است.

اطلاعات بازار HYDAO (HYDAO)

ارزش بازار $ 112.96K$ 112.96K $ 112.96K حجم (24 ساعته) $ 59.13$ 59.13 $ 59.13 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 112.96K$ 112.96K $ 112.96K سرمایه در گردش 899.46M 899.46M 899.46M عرضه کل 999,989,519.9330506 999,989,519.9330506 999,989,519.9330506

ارزش بازار فعلی HYDAO برابر است با $ 112.96K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.13. عرضه در گردش HYDAO برابر است با 899.46M، و عرضه کل آن 999989519.9330506 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 112.96K است.