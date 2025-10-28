HITDEXHIT چیست

HIT, the official token of Hitdex. Secure decentralized cryptocurrency trading, DCA, portfolio management, crypto lending, token approval management, & token discovery. Multi-chain single-chain swaps, cross-chain trading, and DCA on Flow EVM, Solana, Base, Ethereum, Optimism, Arbitrum, Avalanche, BNB Chain, Optimism, Linea, & Polygon. Create ETH & Solana wallets via email, Gmail, X, Facebook, Discord, or Telegram.

منبع HITDEX (HIT) وب سایت رسمی

HIT به ارزهای محلی

توکنومیکس HITDEX (HIT)

درک، توکنومیکس HITDEX (HIT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HIT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره HITDEX (HIT) امروز HITDEX (HIT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HIT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HIT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HIT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار HITDEX چقدر است؟ ارزش بازار HIT برابر است با $ 56.62K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HIT چقدر است؟ عرضه در گردش HIT برابر است با 395.81M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HIT چقدر بوده است؟ HIT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00189769 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HIT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HIT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات HIT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HIT برابر است با -- USD . آیا HIT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HIT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HIT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به HITDEX (HIT)