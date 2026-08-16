قیمت امروز Heurist

قیمت لحظه‌ ای Heurist (HEU) در حال حاضر برابر با $ 0.00242944 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.67% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HEU به USD برابر با $ 0.00242944 برای هر HEU می‌ باشد.

توکن Heurist در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 488,277 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 200.98M HEU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HEU در بازه‌ ای بین $ 0.00237387 (حداقل) و $ 0.0026592 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.461144 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HEU طی یک ساعت گذشته به میزان -0.16% و در هفت روز اخیر به میزان +182.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.92K رسیده است.

اطلاعات بازار Heurist (HEU)

ارزش بازار $ 488.28K$ 488.28K $ 488.28K حجم (24 ساعته) $ 4.92K$ 4.92K $ 4.92K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M سرمایه در گردش 200.98M 200.98M 200.98M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Heurist برابر است با $ 488.28K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.92K. عرضه در گردش HEU برابر است با 200.98M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.43M است.