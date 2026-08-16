قیمت امروز Happy Hour

قیمت لحظه‌ ای Happy Hour (HH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HH به USD برابر با $ 0 برای هر HH می‌ باشد.

توکن Happy Hour در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20,677 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 99.08B HH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HH در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HH طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Happy Hour (HH)

ارزش بازار $ 20.68K$ 20.68K $ 20.68K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.87K$ 20.87K $ 20.87K سرمایه در گردش 99.08B 99.08B 99.08B عرضه کل 99,078,405,146.03534 99,078,405,146.03534 99,078,405,146.03534

ارزش بازار فعلی Happy Hour برابر است با $ 20.68K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HH برابر است با 99.08B، و عرضه کل آن 99078405146.03534 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.87K است.