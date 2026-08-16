قیمت امروز Hantavirus

قیمت لحظه‌ ای Hantavirus (HANTA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HANTA به USD برابر با $ 0 برای هر HANTA می‌ باشد.

توکن Hantavirus در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 96,404 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.63M HANTA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HANTA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01203534 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HANTA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +11.33% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Hantavirus (HANTA)

ارزش بازار $ 96.40K$ 96.40K $ 96.40K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 96.40K$ 96.40K $ 96.40K سرمایه در گردش 999.63M 999.63M 999.63M عرضه کل 999,627,947.203176 999,627,947.203176 999,627,947.203176

ارزش بازار فعلی Hantavirus برابر است با $ 96.40K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HANTA برابر است با 999.63M، و عرضه کل آن 999627947.203176 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 96.40K است.