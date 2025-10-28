HaloHLO چیست

Halo(halo.social) is designed to build a revolutionary monetization layer within the SocialFi field. We aim to create a new paradigm of UBI (Universal Basic Income) that grants ownership to everyone. By integrating AI, Web3 DID, and Wallet Aggregator, and implementing decentralized governance, Halo is dedicated to transforming the way social influence is monetized and fostering a system of fair and equitable profit sharing. Halo(halo.social) is designed to build a revolutionary monetization layer within the SocialFi field. We aim to create a new paradigm of UBI (Universal Basic Income) that grants ownership to everyone. By integrating AI, Web3 DID, and Wallet Aggregator, and implementing decentralized governance, Halo is dedicated to transforming the way social influence is monetized and fostering a system of fair and equitable profit sharing.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Halo (USD)

ارزش Halo (HLO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Halo (HLO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Halo را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Halo را بررسی کنید!

HLO به ارزهای محلی

توکنومیکس Halo (HLO)

درک، توکنومیکس Halo (HLO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HLO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Halo (HLO) امروز Halo (HLO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HLO به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HLO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HLO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Halo چقدر است؟ ارزش بازار HLO برابر است با $ 49.37K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HLO چقدر است؟ عرضه در گردش HLO برابر است با 208.21M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HLO چقدر بوده است؟ HLO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04466995 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HLO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HLO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات HLO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HLO برابر است با -- USD . آیا HLO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HLO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HLO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Halo (HLO)