قیمت لحظه‌ ای Gremly امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت $GREMLY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت $GREMLY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Gremly

قیمت Gremly ($GREMLY)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 $GREMLY به USD:

--
----
-11.20%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Gremly ($GREMLY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 13:01:22 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Gremly ($GREMLY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-5.48%

-11.37%

+328.12%

+328.12%

قیمت لحظه‌ ای Gremly ($GREMLY) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، $GREMLY در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته $GREMLY برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، $GREMLY در یک ساعت گذشته -5.48%، در 24 ساعت گذشته -11.37% و در 7 روز گذشته +328.12% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Gremly ($GREMLY)

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

--
----

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

405.76T
405.76T 405.76T

405,757,402,509,796.9
405,757,402,509,796.9 405,757,402,509,796.9

ارزش بازار فعلی Gremly برابر است با $ 1.51M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش $GREMLY برابر است با 405.76T، و عرضه کل آن 405757402509796.9 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.51M است.

تاریخچه قیمت Gremly ($GREMLY) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Gremly به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Gremly به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Gremly به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Gremly به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-11.37%
30 روز$ 0+1,435.38%
60 روز$ 0+487.94%
90 روز$ 0--

Gremly$GREMLY چیست

GREMLY is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative PepeRetardGMElonGrokGorkAssTrumpMoon Inu coins. The Grok's, pepe's, Inu's and Trump's have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the internet.

Gremly is here to make memecoins great again. With zero taxes, LP burnt and contract renounced, $gremly is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $GREMLY show you the way.

Transform your memes into value with Gremly, the most memeable coin ever created.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Gremly (USD)

ارزش Gremly ($GREMLY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Gremly ($GREMLY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Gremly را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Gremly را بررسی کنید!

$GREMLY به ارزهای محلی

توکنومیکس Gremly ($GREMLY)

درک، توکنومیکس Gremly ($GREMLY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده $GREMLY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Gremly ($GREMLY)

امروز Gremly ($GREMLY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای $GREMLY به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی $GREMLY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی $GREMLY نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Gremly چقدر است؟
ارزش بازار $GREMLY برابر است با $ 1.51M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش $GREMLY چقدر است؟
عرضه در گردش $GREMLY برابر است با 405.76T USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت $GREMLY چقدر بوده است؟
$GREMLY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت $GREMLY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
$GREMLY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات $GREMLY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای $GREMLY برابر است با -- USD.
آیا $GREMLY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد $GREMLY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت $GREMLY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 13:01:22 (UTC+8)

