قیمت امروز Gramming

قیمت لحظه‌ ای Gramming (GRAMMING) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.46% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GRAMMING به USD برابر با $ 0 برای هر GRAMMING می‌ باشد.

توکن Gramming در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 130,953 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B GRAMMING می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GRAMMING در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GRAMMING طی یک ساعت گذشته به میزان -1.55% و در هفت روز اخیر به میزان -15.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.59K رسیده است.

اطلاعات بازار Gramming (GRAMMING)

ارزش بازار $ 130.95K$ 130.95K $ 130.95K حجم (24 ساعته) $ 1.59K$ 1.59K $ 1.59K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 130.95K$ 130.95K $ 130.95K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Gramming برابر است با $ 130.95K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.59K. عرضه در گردش GRAMMING برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 130.95K است.