GoldenCatCATS چیست

Introducing Golden Cat: Your Purrfect Memecoin Adventure Golden Cat was born at a time when Binance Smart Chain is poised to reclaim its former glory! Its mission is not only to ride the memecoin wave but to emerge as a leading token to drive the growth and golden age of memecoins on Binance Smart Chain! The Meaning Behind the Name Golden Cat The name Golden Cat is a perfect blend of two powerful symbols. Gold, representing endurance, prosperity, and countless positive connotations, is paired with the cat, a beloved animal known for its intelligence and grace. Together, they symbolize a community of cat lovers striving for shared prosperity. If you are a cat lover and aim for prosperity. Join the Golden Cat revolution on Binance Smart Chain now!

پیش‌ بینی قیمت GoldenCat (USD)

ارزش GoldenCat (CATS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از GoldenCat (CATS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت GoldenCat را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت GoldenCat را بررسی کنید!

CATS به ارزهای محلی

توکنومیکس GoldenCat (CATS)

درک، توکنومیکس GoldenCat (CATS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CATS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره GoldenCat (CATS) امروز GoldenCat (CATS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CATS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CATS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CATS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار GoldenCat چقدر است؟ ارزش بازار CATS برابر است با $ 98.45K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CATS چقدر است؟ عرضه در گردش CATS برابر است با 690.69B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CATS چقدر بوده است؟ CATS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CATS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CATS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات CATS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CATS برابر است با -- USD . آیا CATS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CATS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CATS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به GoldenCat (CATS)