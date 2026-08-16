قیمت امروز GhibliCZ

قیمت لحظه‌ ای GhibliCZ (GHIBLI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,48% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GHIBLI به USD برابر با $ 0 برای هر GHIBLI می‌ باشد.

توکن GhibliCZ در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 42 273 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 855,67M GHIBLI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GHIBLI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,00586493 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GHIBLI طی یک ساعت گذشته به میزان -0,24% و در هفت روز اخیر به میزان +0,81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار GhibliCZ (GHIBLI)

ارزش بازار $ 42,27K$ 42,27K $ 42,27K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 42,27K$ 42,27K $ 42,27K سرمایه در گردش 855,67M 855,67M 855,67M عرضه کل 855 667 272,6157292 855 667 272,6157292 855 667 272,6157292

ارزش بازار فعلی GhibliCZ برابر است با $ 42,27K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GHIBLI برابر است با 855,67M، و عرضه کل آن 855667272.6157292 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 42,27K است.