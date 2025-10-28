قیمت لحظه‌ ای GET RICH QUICK امروز برابر است با 0.0000509 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RICH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RICH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای GET RICH QUICK امروز برابر است با 0.0000509 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RICH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RICH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره RICH

اطلاعات قیمت RICH

وب‌سایت رسمی RICH

توکنومیکس RICH

پیش‌بینی قیمت RICH

لوگو GET RICH QUICK

قیمت GET RICH QUICK (RICH)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 RICH به USD:

$0.00005089
$0.00005089$0.00005089
+1.80%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای GET RICH QUICK (RICH)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:49:21 (UTC+8)

اطلاعات قیمت GET RICH QUICK (RICH) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00004934
$ 0.00004934$ 0.00004934
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00005138
$ 0.00005138$ 0.00005138
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00004934
$ 0.00004934$ 0.00004934

$ 0.00005138
$ 0.00005138$ 0.00005138

$ 0.00800666
$ 0.00800666$ 0.00800666

$ 0.00003774
$ 0.00003774$ 0.00003774

+0.02%

+1.89%

+17.45%

+17.45%

قیمت لحظه‌ ای GET RICH QUICK (RICH) برابر است با $0.0000509. در 24 ساعت گذشته، RICH در بازه قیمتی حداقل $ 0.00004934 تا حداکثر $ 0.00005138 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته RICH برابر با $ 0.00800666 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00003774 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، RICH در یک ساعت گذشته +0.02%، در 24 ساعت گذشته +1.89% و در 7 روز گذشته +17.45% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار GET RICH QUICK (RICH)

$ 50.88K
$ 50.88K$ 50.88K

$ 463.24
$ 463.24$ 463.24

$ 50.88K
$ 50.88K$ 50.88K

999.85M
999.85M 999.85M

999,848,384.928672
999,848,384.928672 999,848,384.928672

ارزش بازار فعلی GET RICH QUICK برابر است با $ 50.88K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 463.24. عرضه در گردش RICH برابر است با 999.85M، و عرضه کل آن 999848384.928672 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 50.88K است.

تاریخچه قیمت GET RICH QUICK (RICH) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت GET RICH QUICK به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت GET RICH QUICK به USD به میزان $ -0.0000112810 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت GET RICH QUICK به USD به میزان $ -0.0000213367 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت GET RICH QUICK به USD به میزان $ -0.00017861034285602424 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+1.89%
30 روز$ -0.0000112810-22.16%
60 روز$ -0.0000213367-41.91%
90 روز$ -0.00017861034285602424-77.82%

GET RICH QUICKRICH چیست

The project is focused on creating a decentralized finance (DeFi) ecosystem that offers users various financial services such as staking, lending, and borrowing, without relying on traditional financial institutions. By leveraging blockchain technology, the project aims to provide greater transparency, lower fees, and increased security in financial transactions. It uses a native token to power its ecosystem, allowing users to access and participate in different DeFi activities seamlessly.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع GET RICH QUICK (RICH)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت GET RICH QUICK (USD)

ارزش GET RICH QUICK (RICH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از GET RICH QUICK (RICH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت GET RICH QUICK را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت GET RICH QUICK را بررسی کنید!

RICH به ارزهای محلی

توکنومیکس GET RICH QUICK (RICH)

درک، توکنومیکس GET RICH QUICK (RICH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RICH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره GET RICH QUICK (RICH)

امروز GET RICH QUICK (RICH) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای RICH به واحد USD برابر است با 0.0000509 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی RICH نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی RICH نسبت به USD برابر است با $ 0.0000509. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار GET RICH QUICK چقدر است؟
ارزش بازار RICH برابر است با $ 50.88K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش RICH چقدر است؟
عرضه در گردش RICH برابر است با 999.85M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت RICH چقدر بوده است؟
RICH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00800666 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت RICH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
RICH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00003774 USD رسید.
حجم معاملات RICH چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RICH برابر است با $ 463.24 USD.
آیا RICH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد RICH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RICH مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:49:21 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به GET RICH QUICK (RICH)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

