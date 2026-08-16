قیمت امروز Gas Town

قیمت لحظه‌ ای Gas Town (GAS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.49% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GAS به USD برابر با $ 0 برای هر GAS می‌ باشد.

توکن Gas Town در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34,760 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.61M GAS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GAS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04420707 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GAS طی یک ساعت گذشته به میزان -2.41% و در هفت روز اخیر به میزان -0.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Gas Town (GAS)

ارزش بازار $ 34.76K$ 34.76K $ 34.76K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 34.76K$ 34.76K $ 34.76K سرمایه در گردش 999.61M 999.61M 999.61M عرضه کل 999,611,094.8543426 999,611,094.8543426 999,611,094.8543426

ارزش بازار فعلی Gas Town برابر است با $ 34.76K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GAS برابر است با 999.61M، و عرضه کل آن 999611094.8543426 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.76K است.