قیمت امروز GameCow

قیمت لحظه‌ ای GameCow (GCOW) در حال حاضر برابر با $ 588.46 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.84% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GCOW به USD برابر با $ 588.46 برای هر GCOW می‌ باشد.

توکن GameCow در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,886,537 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00K GCOW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GCOW در بازه‌ ای بین $ 589.54 (حداقل) و $ 712.24 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1,089.41 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 410.27 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GCOW طی یک ساعت گذشته به میزان -0.29% و در هفت روز اخیر به میزان +16.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 18.14K رسیده است.

اطلاعات بازار GameCow (GCOW)

ارزش بازار $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M حجم (24 ساعته) $ 18.14K$ 18.14K $ 18.14K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M سرمایه در گردش 10.00K 10.00K 10.00K عرضه کل 10,000.0 10,000.0 10,000.0

ارزش بازار فعلی GameCow برابر است با $ 5.89M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 18.14K. عرضه در گردش GCOW برابر است با 10.00K، و عرضه کل آن 10000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.89M است.