قیمت امروز GAIB AID

قیمت لحظه‌ ای GAIB AID (AID) در حال حاضر برابر با $ 0.804506 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AID به USD برابر با $ 0.804506 برای هر AID می‌ باشد.

توکن GAIB AID در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,247,807 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 20.11M AID می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AID در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.23 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.574183 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AID طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -19.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.21K رسیده است.

اطلاعات بازار GAIB AID (AID)

ارزش بازار $ 16.25M$ 16.25M $ 16.25M حجم (24 ساعته) $ 1.21K$ 1.21K $ 1.21K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.25M$ 16.25M $ 16.25M سرمایه در گردش 20.11M 20.11M 20.11M عرضه کل 20,114,594.99094592 20,114,594.99094592 20,114,594.99094592

ارزش بازار فعلی GAIB AID برابر است با $ 16.25M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.21K. عرضه در گردش AID برابر است با 20.11M، و عرضه کل آن 20114594.99094592 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.25M است.