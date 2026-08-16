قیمت امروز FlowX Finance

قیمت لحظه‌ ای FlowX Finance (FLX) در حال حاضر برابر با $ 0.057041 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FLX به USD برابر با $ 0.057041 برای هر FLX می‌ باشد.

توکن FlowX Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 378,643 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.64M FLX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FLX در بازه‌ ای بین $ 0.056825 (حداقل) و $ 0.057508 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.74 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.055472 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FLX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.23% و در هفت روز اخیر به میزان -1.56% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 162.07 رسیده است.

اطلاعات بازار FlowX Finance (FLX)

ارزش بازار $ 378.64K$ 378.64K $ 378.64K حجم (24 ساعته) $ 162.07$ 162.07 $ 162.07 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 570.40K$ 570.40K $ 570.40K سرمایه در گردش 6.64M 6.64M 6.64M عرضه کل 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

ارزش بازار فعلی FlowX Finance برابر است با $ 378.64K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 162.07. عرضه در گردش FLX برابر است با 6.64M، و عرضه کل آن 10000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 570.40K است.