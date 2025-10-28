قیمت Flip the Frog (FLIP)
--
-1.81%
+2.09%
+2.09%
قیمت لحظه ای Flip the Frog (FLIP) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، FLIP در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FLIP برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، FLIP در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -1.81% و در 7 روز گذشته +2.09% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Flip the Frog برابر است با $ 18.89K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FLIP برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 18.89K است.
امروز، تغییر قیمت Flip the Frog به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Flip the Frog به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Flip the Frog به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Flip the Frog به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|-1.81%
|30 روز
|$ 0
|-19.65%
|60 روز
|$ 0
|-28.04%
|90 روز
|$ 0
|--
Before there was Mickey, there was Flip.
LORE OF THE LEAP
Before there was Mickey, there was Flip. Created in 1930 by Ub Iwerks, Flip was a frog with too much drip for black-and-white TV.
Nearly a century later, he's outta the vault and into your wallet. No copyright. No leash. Just pure, unhinged cartoon chaos.
Why This Frog Got That Dog In Him
Public domain icon — no copyright, all meme rights
Vintage nostalgia, modern meme warfare
Real character, real history, unreal potential
THIS AIN'T FINANCIAL ADVICE This is a cartoon frog from 1930 turning your brain into jelly. If you ape, you do it because you feel it in your funny bone.
پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن ها، سریع ترین لیستینگ توکن ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره مند شوید!
ارزش Flip the Frog (FLIP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی های شما از Flip the Frog (FLIP) در سال های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت Flip the Frog را بررسی کنید.
همین حالا پیش بینی قیمت Flip the Frog را بررسی کنید!
درک، توکنومیکس Flip the Frog (FLIP) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FLIP بیشتر بدانید!
|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|10-27 16:29:31
|به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک میشود، به اوج قیمت جدید میرسد
|10-26 23:17:37
|به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر میرود، اتریوم از 4,000 دلار عبور میکند
|10-26 19:10:22
|به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنشها و آدرسهای معاملاتی x402 دهها برابر افزایش یافت
|10-25 15:47:08
|به روز رسانی های صنعت
دادهها: آدرسهایی که بین 100 و 10,000 ETH نگهداری میکنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمعآوری کردهاند
|10-25 13:34:16
|به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
|10-25 06:10:28
|به روز رسانی های صنعت
دادهها: تعداد بیتکوینهایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شدهاند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است
قیمتهای ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه میشود که سرمایهگذاری صرفاً در پروژهها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آنها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایهگذاران تجربه سرمایهگذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایهگذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمیتواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایهگذاریهای شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایهگذاریتان نیز نرسد. تصمیمات سرمایهگذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمیپذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که دادههای مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمتهای لحظهای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاعرسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه میشوند. پیوندهای ارائه شده به سایتهای شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC میباشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایتهای شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.
محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند
ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات
ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند
بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز