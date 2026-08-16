قیمت امروز ElevateFi

قیمت لحظه‌ ای ElevateFi (EFI) در حال حاضر برابر با $ 11.2 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.26% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EFI به USD برابر با $ 11.2 برای هر EFI می‌ باشد.

توکن ElevateFi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 8,389,863 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00K EFI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EFI در بازه‌ ای بین $ 11.14 (حداقل) و $ 12.28 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 117.96 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.75 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EFI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -7.83% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 14.10K رسیده است.

اطلاعات بازار ElevateFi (EFI)

ارزش بازار $ 8.39M$ 8.39M $ 8.39M حجم (24 ساعته) $ 14.10K$ 14.10K $ 14.10K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 8.39M$ 8.39M $ 8.39M سرمایه در گردش 1000.00K 1000.00K 1000.00K عرضه کل 999,999.0 999,999.0 999,999.0

ارزش بازار فعلی ElevateFi برابر است با $ 8.39M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 14.10K. عرضه در گردش EFI برابر است با 1000.00K، و عرضه کل آن 999999.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.39M است.