Eid MubarakEIDMUBARAK چیست

#EidMubarak - A crypto meme launched on four, now taken over and developed by the community! Community-Driven The crypto meme launched on four platforms has now transitioned to community governance! "Mubarak" meaning "blessed" in Arabic, combines with "Eid" (festival) to form "Eid Mubarak" - the traditional Islamic festival greeting celebrating spiritual renewal. Decentralized Community Governance Cultural Preservation Initiative Charity-Focused Tokenomics

منبع Eid Mubarak (EIDMUBARAK) وب سایت رسمی