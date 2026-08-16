قیمت امروز eETH ARM LP Token

قیمت لحظه‌ ای eETH ARM LP Token (ARM-WETH-EETH) در حال حاضر برابر با $ 1,938.27 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ARM-WETH-EETH به USD برابر با $ 1,938.27 برای هر ARM-WETH-EETH می‌ باشد.

توکن eETH ARM LP Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 114,358 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 59.00 ARM-WETH-EETH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ARM-WETH-EETH در بازه‌ ای بین $ 1,924.45 (حداقل) و $ 1,946.03 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3,655.23 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1,783.43 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ARM-WETH-EETH طی یک ساعت گذشته به میزان -0.16% و در هفت روز اخیر به میزان -2.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار eETH ARM LP Token (ARM-WETH-EETH)

ارزش بازار $ 114.36K$ 114.36K $ 114.36K حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 114.36K$ 114.36K $ 114.36K سرمایه در گردش 59.00 59.00 59.00 عرضه کل 59.0 59.0 59.0

ارزش بازار فعلی eETH ARM LP Token برابر است با $ 114.36K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش ARM-WETH-EETH برابر است با 59.00، و عرضه کل آن 59.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 114.36K است.