قیمت امروز Dtravel

قیمت لحظه‌ ای Dtravel (TRVL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TRVL به USD برابر با $ 0 برای هر TRVL می‌ باشد.

توکن Dtravel در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 408,135 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 519.07M TRVL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TRVL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.56 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TRVL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -9.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.95K رسیده است.

اطلاعات بازار Dtravel (TRVL)

ارزش بازار $ 408.14K$ 408.14K $ 408.14K حجم (24 ساعته) $ 4.95K$ 4.95K $ 4.95K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 786.29K$ 786.29K $ 786.29K سرمایه در گردش 519.07M 519.07M 519.07M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Dtravel برابر است با $ 408.14K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.95K. عرضه در گردش TRVL برابر است با 519.07M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 786.29K است.