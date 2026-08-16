قیمت امروز DeFinity

قیمت لحظه‌ ای DeFinity (DEFX) در حال حاضر برابر با $ 0.01083011 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DEFX به USD برابر با $ 0.01083011 برای هر DEFX می‌ باشد.

توکن DeFinity در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,658,221 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 153.08M DEFX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DEFX در بازه‌ ای بین $ 0.01072779 (حداقل) و $ 0.01114625 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.311176 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00158954 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DEFX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -16.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 494.41 رسیده است.

اطلاعات بازار DeFinity (DEFX)

ارزش بازار $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M حجم (24 ساعته) $ 494.41$ 494.41 $ 494.41 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M سرمایه در گردش 153.08M 153.08M 153.08M عرضه کل 171,516,755.0 171,516,755.0 171,516,755.0

ارزش بازار فعلی DeFinity برابر است با $ 1.66M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 494.41. عرضه در گردش DEFX برابر است با 153.08M، و عرضه کل آن 171516755.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.86M است.