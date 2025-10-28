DeFAIDEFAI چیست

DeFAI is a next-generation decentralized finance (DeFi) platform that leverages Artificial Intelligence (AI) to simplify and enhance the DeFi experience. It combines AI agents with DeFi protocols to offer intelligent portfolio management, data-driven investment strategies, and seamless multi-chain asset aggregation. DeFAI addresses the complexities of managing multiple DeFi platforms by providing a unified interface for users to track, manage, and grow their assets effortlessly​. With products such as DeFAI Agent, the platform integrates AI capabilities to automate tasks, provide personalized insights, and ensure users remain updated on key developments across their portfolios. DeFAI focuses on scalability, low transaction fees, and community-centric governance through its native token, $DEFAI​

پیش‌ بینی قیمت DeFAI (USD)

ارزش DeFAI (DEFAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از DeFAI (DEFAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت DeFAI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت DeFAI را بررسی کنید!

DEFAI به ارزهای محلی

توکنومیکس DeFAI (DEFAI)

درک، توکنومیکس DeFAI (DEFAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DEFAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DeFAI (DEFAI) امروز DeFAI (DEFAI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DEFAI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DEFAI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DEFAI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار DeFAI چقدر است؟ ارزش بازار DEFAI برابر است با $ 72.34K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DEFAI چقدر است؟ عرضه در گردش DEFAI برابر است با 927.05M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DEFAI چقدر بوده است؟ DEFAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00974805 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DEFAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DEFAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات DEFAI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DEFAI برابر است با -- USD . آیا DEFAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DEFAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DEFAI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به DeFAI (DEFAI)