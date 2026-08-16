قیمت امروز CryptoCart

قیمت لحظه‌ ای CryptoCart (CART) در حال حاضر برابر با $ 0.226849 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CART به USD برابر با $ 0.226849 برای هر CART می‌ باشد.

توکن CryptoCart در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 226,849 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 930.36K CART می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CART در بازه‌ ای بین $ 0.2247 (حداقل) و $ 0.227124 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 27.07 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01512241 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CART طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +48.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 24.18 رسیده است.

اطلاعات بازار CryptoCart (CART)

ارزش بازار $ 226.85K$ 226.85K $ 226.85K حجم (24 ساعته) $ 24.18$ 24.18 $ 24.18 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 226.85K$ 226.85K $ 226.85K سرمایه در گردش 930.36K 930.36K 930.36K عرضه کل 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

ارزش بازار فعلی CryptoCart برابر است با $ 226.85K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 24.18. عرضه در گردش CART برابر است با 930.36K، و عرضه کل آن 1000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 226.85K است.