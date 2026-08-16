قیمت امروز Crypto Paradise

قیمت لحظه‌ ای Crypto Paradise (SEAL) در حال حاضر برابر با $ 0.00216373 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 13.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SEAL به USD برابر با $ 0.00216373 برای هر SEAL می‌ باشد.

توکن Crypto Paradise در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 216,351 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M SEAL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SEAL در بازه‌ ای بین $ 0.0021492 (حداقل) و $ 0.00390554 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00390554 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00143003 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SEAL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.42% و در هفت روز اخیر به میزان -2.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 18.12K رسیده است.

اطلاعات بازار Crypto Paradise (SEAL)

ارزش بازار $ 216.35K$ 216.35K $ 216.35K حجم (24 ساعته) $ 18.12K$ 18.12K $ 18.12K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 216.35K$ 216.35K $ 216.35K سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Crypto Paradise برابر است با $ 216.35K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 18.12K. عرضه در گردش SEAL برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 216.35K است.