قیمت امروز Crown by Third Time Games

قیمت لحظه‌ ای Crown by Third Time Games (CROWN) در حال حاضر برابر با $ 0.0045683 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.46% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CROWN به USD برابر با $ 0.0045683 برای هر CROWN می‌ باشد.

توکن Crown by Third Time Games در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,142,082 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 250.00M CROWN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CROWN در بازه‌ ای بین $ 0.00426406 (حداقل) و $ 0.00696998 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.98 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00227347 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CROWN طی یک ساعت گذشته به میزان +2.60% و در هفت روز اخیر به میزان +74.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 12.53K رسیده است.

اطلاعات بازار Crown by Third Time Games (CROWN)

ارزش بازار $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M حجم (24 ساعته) $ 12.53K$ 12.53K $ 12.53K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M سرمایه در گردش 250.00M 250.00M 250.00M عرضه کل 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

ارزش بازار فعلی Crown by Third Time Games برابر است با $ 1.14M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 12.53K. عرضه در گردش CROWN برابر است با 250.00M، و عرضه کل آن 250000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.14M است.