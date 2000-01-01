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برترین توکن‌ های مسابقه حیوانات بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش مسابقه حیوانات را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Crown by Third Time Games
Crown by Third Time Games
CROWN
$ 0.0043166
+1.20%
-0.11%
+88.12%
$ 1.08M
$ 11.24K
2
Rainbow Token
Rainbow Token
RBW
$ 0.00034912
0.00%
--
-1.62%
$ 349.03K
$ 0.03
3
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0.00256222
0.00%
+0.01%
-4.49%
$ 307.46K
$ 261.80
4
DeFi Land
DeFi Land
DFL
$ 1.34E-5
0.00%
0.00%
+1.21%
$ 128.58K
--

سوالات متداول

توکن‌ های مسابقه حیوانات چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های مسابقه حیوانات به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 4 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.86M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن مسابقه حیوانات چیست؟
در میان توکن‌ های دسته مسابقه حیوانات که در MEXC رصد می‌شوند، توکن ZERC با ثبت تغییر قیمتی 0.01% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن مسابقه حیوانات در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 4 توکن از دسته مسابقه حیوانات را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص مسابقه حیوانات می‌توان به CROWN, RBW, ZERC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته مسابقه حیوانات چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های مسابقه حیوانات در حال حاضر حدود $1.86M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش مسابقه حیوانات، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.