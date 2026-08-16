قیمت امروز Creditlink Token

قیمت لحظه‌ ای Creditlink Token (CDL) در حال حاضر برابر با $ 0.00461598 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CDL به USD برابر با $ 0.00461598 برای هر CDL می‌ باشد.

توکن Creditlink Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 944,388 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 204.60M CDL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CDL در بازه‌ ای بین $ 0.00457638 (حداقل) و $ 0.0047747 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.143478 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00309543 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CDL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +4.50% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 60.16K رسیده است.

اطلاعات بازار Creditlink Token (CDL)

ارزش بازار $ 944.39K$ 944.39K $ 944.39K حجم (24 ساعته) $ 60.16K$ 60.16K $ 60.16K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.62M$ 4.62M $ 4.62M سرمایه در گردش 204.60M 204.60M 204.60M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Creditlink Token برابر است با $ 944.39K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 60.16K. عرضه در گردش CDL برابر است با 204.60M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.62M است.