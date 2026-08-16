قیمت امروز Coder

قیمت لحظه‌ ای Coder (CDR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.30% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CDR به USD برابر با $ 0 برای هر CDR می‌ باشد.

توکن Coder در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,864.29 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.98M CDR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CDR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CDR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -6.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Coder (CDR)

ارزش بازار $ 11.86K$ 11.86K $ 11.86K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.86K$ 11.86K $ 11.86K سرمایه در گردش 999.98M 999.98M 999.98M عرضه کل 999,978,345.409645 999,978,345.409645 999,978,345.409645

ارزش بازار فعلی Coder برابر است با $ 11.86K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CDR برابر است با 999.98M، و عرضه کل آن 999978345.409645 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.86K است.