CLUCLU چیست

CLU is an art-driven memecoin that reflects actions and emotions through high-quality illustrations, GIFs, and funny short videos. The goal is to create a solid and entertaining IP. It is based on a disoriented character with a funny face. The IP is divided into the following phases: Illustrations that indicate an action or feeling of the character. GIFs: Focused on fun and virality, with a unique touch of drawings. Short videos to attract the masses on TikTok and Instagram. In summary: A brand driven by minimalist art and a unique, disoriented character who just wants to have fun.

منبع CLU (CLU) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت CLU (USD)

ارزش CLU (CLU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از CLU (CLU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت CLU را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت CLU را بررسی کنید!

CLU به ارزهای محلی

توکنومیکس CLU (CLU)

درک، توکنومیکس CLU (CLU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CLU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره CLU (CLU) امروز CLU (CLU) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CLU به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CLU نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CLU نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار CLU چقدر است؟ ارزش بازار CLU برابر است با $ 62.69K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CLU چقدر است؟ عرضه در گردش CLU برابر است با 991.18M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CLU چقدر بوده است؟ CLU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CLU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CLU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات CLU چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CLU برابر است با -- USD . آیا CLU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CLU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CLU مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به CLU (CLU)