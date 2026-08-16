قیمت امروز CLERK

قیمت لحظه‌ ای CLERK (CLERK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLERK به USD برابر با $ 0 برای هر CLERK می‌ باشد.

توکن CLERK در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 35,910 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B CLERK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLERK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLERK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -20.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار CLERK (CLERK)

ارزش بازار $ 35.91K$ 35.91K $ 35.91K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 35.91K$ 35.91K $ 35.91K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

ارزش بازار فعلی CLERK برابر است با $ 35.91K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CLERK برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 99999999999.99998 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 35.91K است.