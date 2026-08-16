قیمت امروز Chain4Energy

قیمت لحظه‌ ای Chain4Energy (C4E) در حال حاضر برابر با $ 0.00180014 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.65% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی C4E به USD برابر با $ 0.00180014 برای هر C4E می‌ باشد.

توکن Chain4Energy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 221,148 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 122.85M C4E می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، C4E در بازه‌ ای بین $ 0.00175874 (حداقل) و $ 0.0018104 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.079614 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز C4E طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +5.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.03 رسیده است.

اطلاعات بازار Chain4Energy (C4E)

ارزش بازار $ 221.15K$ 221.15K $ 221.15K حجم (24 ساعته) $ 0.03$ 0.03 $ 0.03 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 571.52K$ 571.52K $ 571.52K سرمایه در گردش 122.85M 122.85M 122.85M عرضه کل 317,490,120.63927 317,490,120.63927 317,490,120.63927

ارزش بازار فعلی Chain4Energy برابر است با $ 221.15K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.03. عرضه در گردش C4E برابر است با 122.85M، و عرضه کل آن 317490120.63927 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 571.52K است.