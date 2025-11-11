اقتصاد توکنی CF Large Cap Index (LCAP)

اقتصاد توکنی CF Large Cap Index (LCAP)

با بینش‌ های کلیدی در مورد CF Large Cap Index (LCAP)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 16:37:33 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت CF Large Cap Index (LCAP)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت CF Large Cap Index (LCAP)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 6.35M
$ 6.35M$ 6.35M
کل عرضه:
$ 621.89K
$ 621.89K$ 621.89K
منبع تغذیه در گردش:
$ 621.89K
$ 621.89K$ 621.89K
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 6.35M
$ 6.35M$ 6.35M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 13.34
$ 13.34$ 13.34
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 9.25
$ 9.25$ 9.25
قیمت فعلی:
$ 10.19
$ 10.19$ 10.19

اطلاعات CF Large Cap Index (LCAP).

The CF Large Cap Index (LCAP )is a diversified onchain index of the largest, most liquid crypto assets. Its goal is to represent approximately 95% of the total market capitalization of the investable digital asset universe.

LCAP provides diversified exposure to multiple assets within a single product. It is rebalanced quarterly, following the methodology of CF Benchmarks, a leading regulated digital asset index provider, to maintain consistent and representative market exposure.

وب‌ سایت رسمی:
https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x4da9a0f397db1397902070f93a4d6ddbc0e0e6e8/overview
وایت پیپر
https://reserve.org/protocol/index_dtfs/overview/#overview

توکنومیکس CF Large Cap Index (LCAP): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی CF Large Cap Index (LCAP) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های LCAP که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های LCAP که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی LCAP را درک کردید، قیمت زنده توکن LCAP را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت LCAP

می‌خواهید بدانید که LCAP به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت LCAP ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی‌ های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون‌ ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC ساده‌ ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.

بیش از 4,000 جفت معاملاتی در بازارهای اسپات و فیوچرز
سریع‌ ترین لیست شدن توکن در بین صرافی‌ های متمرکز (CEX)
رتبه اول لیکوئیدیتی در سراسر بازار
کمترین هزینه، پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز از هفته از مشتریان
شفافیت بیش از 100% در ذخیره توکن برای وجوه کاربران
آستانه بسیار پایین: خرید ارز دیجیتال فقط با 1 USDT
mc_how_why_title
خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.