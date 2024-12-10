PBTC

پاپلبیت‌کوین (PBTC) نوآوری در دارایی‌های دیجیتال را با ترکیب اصول بنیادین کمیابی بیت‌کوین و قابلیت‌های مدرن شبکه سولانا بازتعریف می‌کند. عرضه ثابت ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ توکن پاپلبیت‌کوین همراه با مکانیزم نوآورانه سوختن تورمی و امن‌شده توسط قراردادهای هوشمند غیرقابل تغییر و رهاشده است. این ارز روی پلتفرم اثبات سهام فعالیت می‌کند و تراکنش‌هایی بسیار سریع، کارمزدهای کاهش‌یافته و مصرف انرژی به‌مراتب کمتر ارائه می‌دهد و استاندارد جدیدی برای رمزارزهای پایدار و با عملکرد بالا ایجاد می‌کند.

نامPBTC

رتبهNo.3438

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)0

تامین گردش--

حداکثر عرضه0

عرضه کل19,312,946

نرخ گردش%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت1.2751318968681968,2025-06-19

کمترین قیمت0.028456991217276392,2024-12-10

بلاک چین عمومیSOL

بخش

