PBTC

پاپلبیت‌کوین (PBTC) نوآوری در دارایی‌های دیجیتال را با ترکیب اصول بنیادین کمیابی بیت‌کوین و قابلیت‌های مدرن شبکه سولانا بازتعریف می‌کند. عرضه ثابت ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ توکن پاپلبیت‌کوین همراه با مکانیزم نوآورانه سوختن تورمی و امن‌شده توسط قراردادهای هوشمند غیرقابل تغییر و رهاشده است. این ارز روی پلتفرم اثبات سهام فعالیت می‌کند و تراکنش‌هایی بسیار سریع، کارمزدهای کاهش‌یافته و مصرف انرژی به‌مراتب کمتر ارائه می‌دهد و استاندارد جدیدی برای رمزارزهای پایدار و با عملکرد بالا ایجاد می‌کند.

نامPBTC

رتبهNo.3438

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)0

تامین گردش--

حداکثر عرضه0

عرضه کل19,312,946

نرخ گردش%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت1.2751318968681968,2025-06-19

کمترین قیمت0.028456991217276392,2024-12-10

بلاک چین عمومیSOL

بخش

رسانه های اجتماعی

etfindex:mc_etfindex_sourceسلب مسئولیت: داده ها توسط cmc ارائه شده و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند.

پلتفرم MEXC ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال. صرافی ارز های دیجیتال پیشرو در جهان را برای خرید، معامله و کسب ارز دیجیتال کاوش کنید. بیت کوین BTC، اتریوم ETH و بیش از 3,000 آلتکوین معامله کنید.
PBTC/USDT
Purple Bitcoin
----
--
بالاترین قیمت در 24 ساعت
--
کمترین قیمت در 24 ساعت
--
حجم 24 ساعته (PBTC)
--
مقدار گردش 24 ساعته (USDT)
--
PBTC/USDT
--
--
‎--
بالاترین قیمت در 24 ساعت
--
کمترین قیمت در 24 ساعت
--
حجم 24 ساعته (PBTC)
--
مقدار گردش 24 ساعته (USDT)
--
