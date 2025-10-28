Bitcoin on KatanaBTCK چیست

پیش‌ بینی قیمت Bitcoin on Katana (USD)

ارزش Bitcoin on Katana (BTCK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Bitcoin on Katana (BTCK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Bitcoin on Katana را بررسی کنید.

BTCK به ارزهای محلی

توکنومیکس Bitcoin on Katana (BTCK)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Bitcoin on Katana (BTCK) امروز Bitcoin on Katana (BTCK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BTCK به واحد USD برابر است با 113,915 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BTCK نسبت به USD چقدر است؟ $ 113,915 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BTCK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Bitcoin on Katana چقدر است؟ ارزش بازار BTCK برابر است با $ 39.63M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BTCK چقدر است؟ عرضه در گردش BTCK برابر است با 347.81 USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BTCK چقدر بوده است؟ BTCK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 125,460 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BTCK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BTCK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 104,346 USD رسید. حجم معاملات BTCK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BTCK برابر است با -- USD . آیا BTCK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BTCK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BTCK مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Bitcoin on Katana (BTCK)