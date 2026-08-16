قیمت امروز Cashaa

قیمت لحظه‌ ای Cashaa (CAS) در حال حاضر برابر با $ 0.00104951 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CAS به USD برابر با $ 0.00104951 برای هر CAS می‌ باشد.

توکن Cashaa در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 761,833 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 725.89M CAS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CAS در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.228829 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CAS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +80.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.23 رسیده است.

اطلاعات بازار Cashaa (CAS)

ارزش بازار $ 761.83K$ 761.83K $ 761.83K حجم (24 ساعته) $ 9.23$ 9.23 $ 9.23 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M سرمایه در گردش 725.89M 725.89M 725.89M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Cashaa برابر است با $ 761.83K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.23. عرضه در گردش CAS برابر است با 725.89M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.05M است.