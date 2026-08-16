قیمت امروز Broak on Base

قیمت لحظه‌ ای Broak on Base (BROAK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BROAK به USD برابر با $ 0 برای هر BROAK می‌ باشد.

توکن Broak on Base در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 25,298 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 622.09M BROAK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BROAK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01340169 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BROAK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -17.73% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Broak on Base (BROAK)

ارزش بازار $ 25.30K$ 25.30K $ 25.30K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 25.30K$ 25.30K $ 25.30K سرمایه در گردش 622.09M 622.09M 622.09M عرضه کل 622,087,802.9426649 622,087,802.9426649 622,087,802.9426649

ارزش بازار فعلی Broak on Base برابر است با $ 25.30K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BROAK برابر است با 622.09M، و عرضه کل آن 622087802.9426649 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.30K است.