قیمت امروز BOMO on Base

قیمت لحظه‌ ای BOMO on Base (BOMO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOMO به USD برابر با $ 0 برای هر BOMO می‌ باشد.

توکن BOMO on Base در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,419.57 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 381.00M BOMO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOMO در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02199245 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOMO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -14.32% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار BOMO on Base (BOMO)

ارزش بازار $ 16.42K$ 16.42K $ 16.42K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.42K$ 16.42K $ 16.42K سرمایه در گردش 381.00M 381.00M 381.00M عرضه کل 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

ارزش بازار فعلی BOMO on Base برابر است با $ 16.42K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BOMO برابر است با 381.00M، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.42K است.