قیمت لحظه‌ ای BNB DOGE امروز برابر است با 0.00002123 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BOGE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BOGE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره BOGE

اطلاعات قیمت BOGE

وب‌سایت رسمی BOGE

توکنومیکس BOGE

پیش‌بینی قیمت BOGE

لوگو BNB DOGE

قیمت BNB DOGE (BOGE)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 BOGE به USD:

-4.60%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای BNB DOGE (BOGE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:33:06 (UTC+8)

اطلاعات قیمت BNB DOGE (BOGE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

-0.04%

-4.17%

-6.47%

-6.47%

قیمت لحظه‌ ای BNB DOGE (BOGE) برابر است با $0.00002123. در 24 ساعت گذشته، BOGE در بازه قیمتی حداقل $ 0.00002114 تا حداکثر $ 0.00002268 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BOGE برابر با $ 0.00118783 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00001987 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BOGE در یک ساعت گذشته -0.04%، در 24 ساعت گذشته -4.17% و در 7 روز گذشته -6.47% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار BNB DOGE (BOGE)

--
----

ارزش بازار فعلی BNB DOGE برابر است با $ 21.23K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BOGE برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.23K است.

تاریخچه قیمت BNB DOGE (BOGE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت BNB DOGE به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت BNB DOGE به USD به میزان $ -0.0000067691 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت BNB DOGE به USD به میزان $ -0.0000206206 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت BNB DOGE به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-4.17%
30 روز$ -0.0000067691-31.88%
60 روز$ -0.0000206206-97.12%
90 روز$ 0--

BNB DOGEBOGE چیست

BNB DOGE is here to bring endless fun and smiles to the BNB world! With tiny paws, a fluffy tail, and a huge heart, this playful pup is ready to spread joy across the blockchain. Inspired by the legendary Doge but with extra cuteness, attitude, and a cheeky twist, BOGE is your new favorite companion. Join the pack, unleash the memes, and let’s bark, wag, and zoom our way all the way to the moon together!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع BNB DOGE (BOGE)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت BNB DOGE (USD)

ارزش BNB DOGE (BOGE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BNB DOGE (BOGE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت BNB DOGE را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت BNB DOGE را بررسی کنید!

BOGE به ارزهای محلی

توکنومیکس BNB DOGE (BOGE)

درک، توکنومیکس BNB DOGE (BOGE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BOGE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BNB DOGE (BOGE)

امروز BNB DOGE (BOGE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BOGE به واحد USD برابر است با 0.00002123 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BOGE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BOGE نسبت به USD برابر است با $ 0.00002123. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار BNB DOGE چقدر است؟
ارزش بازار BOGE برابر است با $ 21.23K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BOGE چقدر است؟
عرضه در گردش BOGE برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BOGE چقدر بوده است؟
BOGE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00118783 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BOGE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BOGE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00001987 USD رسید.
حجم معاملات BOGE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BOGE برابر است با -- USD.
آیا BOGE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BOGE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BOGE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:33:06 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به BNB DOGE (BOGE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

