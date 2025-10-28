BNB DOGEBOGE چیست

BNB DOGE is here to bring endless fun and smiles to the BNB world! With tiny paws, a fluffy tail, and a huge heart, this playful pup is ready to spread joy across the blockchain. Inspired by the legendary Doge but with extra cuteness, attitude, and a cheeky twist, BOGE is your new favorite companion. Join the pack, unleash the memes, and let's bark, wag, and zoom our way all the way to the moon together!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

توکنومیکس BNB DOGE (BOGE)

درک، توکنومیکس BNB DOGE (BOGE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BOGE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BNB DOGE (BOGE) امروز BNB DOGE (BOGE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BOGE به واحد USD برابر است با 0.00002123 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BOGE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00002123 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BOGE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار BNB DOGE چقدر است؟ ارزش بازار BOGE برابر است با $ 21.23K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BOGE چقدر است؟ عرضه در گردش BOGE برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BOGE چقدر بوده است؟ BOGE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00118783 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BOGE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BOGE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00001987 USD رسید. حجم معاملات BOGE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BOGE برابر است با -- USD . آیا BOGE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BOGE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BOGE مراجعه کنید.

